Кулеба відповів скептикам, що потрібно для руху України до перемоги на цьому етапі війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув аргументи про те, що Україні час замислитися про компроміси для припинення війни, та назвав три ключові компоненти, які у довшій перспективі допоможуть Україні отримати мир на своїх умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті міністра для Foreign Affairs.

Кулеба відзначив, що останнім часом в експертних колах та ЗМІ почастішали розмови про те, що Україні час думати про якісь компроміси, тому що контрнаступ не вдався і війна заходить у глухий кут, а для "гри в довгу" Росія має більші ресурси, тоді як західна підтримка України опинилась під питанням.

Він назвав песимізм щодо подальших перспектив війни небезпечним і хибним, та нагадав, що Путін давно дав зрозуміти, що будь-які рішення, окрім явної поразки РФ, означатимуть лише наростання хаосу у світі.

Кулеба зазначив, що у будь-якій війні є певні етапи, які можуть бути більш чи менш успішними, але найважливіше – це кінцевий результат.

"Було б помилкою допустити, щоб програшні настрої визначали наші політичні рішення. Натомість Вашингтону та іншим столицям варто тримати в голові більшу картину і зберігати курс. Для перемоги України потрібна буде стратегічна витривалість та візія… проте нема жодних питань щодо того, що наша перемога – досяжна", – зазначив міністр закордонних справ.

Бажаним кінцевим результатом для України він назвав відновлення територіальної цілісності та притягнення до відповідальності винних у порушенні міжнародного права. На думку Кулеби, і перше, і друге – досяжна мета.

"Наших цілей не вийде досягнути за одну добу. Але триваюча міжнародна підтримка України з часом дозволить локальні контрнаступальні дії з відчутним результатом на фронті, дозволить поступово перемелювати російські сили і ламати плани Путіна на затяжну війну…

Наші цілі будуть досяжними з військової точки зору, доки будуть присутні три компоненти. Перший – адекватна військова допомога, включно з літаками, дронами, ППО, снарядами, ракетами, що дозволяють бити у глибокий тил противника. Другий – швидкий розвиток потужностей оборонпрому у США, Європі та Україні – і щоб задовольнити військові потреби України, і щоб поповнити склади у США та Європі. Третє – принциповий та реалістичний підхід щодо перспектив переговорів з Росією", – пише Дмитро Кулеба.

Він акцентував, що не можна втрачати надію на успіхи через невиправдані очікування щодо одного з етапів війни, а також нагадав, що у 2023 році Україна все одно мала певні успіхи – витіснила російський флот з північно-західної частини Чорного моря, уможливила "зерновий коридор" без участі Росії, українські військові закріпилися на лівобережжі Херсонської області та завдали великих втрат російським силам, також не допустивши їхнього значного просування біля Куп'янська та Авдіївки.

"Якби у війні мали значення лише цифри – ми би вже давно програли. Росія може намагатися задушити нас кількістю, але правильна стратегія, планування та адекватна підтримка дозволять нам ефективно бити у відповідь", – наполягає він.

Кулеба відкинув аргументи тих, хто закликає Україну задуматися про переговори з метою зберегти людські життя.

Він підкреслив, що це означатиме не більше ніж припинення бойових дій до моменту, коли Росія буде готовою знову відновити війну, а на додачу посилить лінію зіткнення такими інженерними укріпленнями, що пробити її стане майже неможливо.

Він нагадав, що до 24 лютого 2022 року Україна мала близько 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах і з 20 спроб "припинення вогню", і Україна навіть пішла на деякі поступки – що все одно скінчилося повномасштабним вторгненням.

Кулеба зауважив, що якщо дати Росії відновити боєздатність, жертвою наступного нападу може стати не лише Україна, а й хтось інший із сусідів Росії, не виключено, що й країна-член НАТО.

Глава МЗС також закликав не сприймати допомогу Україні як благодійність.

"Кожен долар, інвестований в оборону України, повертається конкретними безпековими дивідендами тим, хто цю допомогу надає. Це вже допомогло Україні успішно відбити агресію і запобігти катастрофічній ескалації у Європі. І Україна це зробила з допомогою, що складає біля 3% річного оборонного бюджету США", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що американські інспектори не виявили жодних доказів марнування чи зловживання наданою військовою допомогою, а значна частина коштів з пакетів допомоги для України фактично витрачається у США для оборонних замовлень і сприяє розвитку американського оборонпрому.

Кулеба нагадав також слова генсека НАТО про те, що допомога для України від інших членів Альянсу, окрім США, складає більше половини від загальних обсягів.

Також Дмитро Кулеба навів дані опитувань, що 80% українців зараз виступають проти територіальних поступок Росії і 53% готові терпіти багаторічну війну задля перемоги.

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