Кулеба ответил скептикам, что нужно для движения Украины к победе на данном этапе войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг аргументы о том, что Украине пора задуматься о компромиссах для прекращения войны, и назвал три ключевых компонента, которые в долгосрочной перспективе помогут Украине получить мир на своих условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье министра для Foreign Affairs.

Кулеба отметил, что в последнее время в экспертных кругах и СМИ участились разговоры о том, что Украине пора думать о каких-то компромиссах, потому что контрнаступление не удалось и война заходит в тупик, а для "игры в долгую" Россия имеет большие ресурсы, тогда как западная поддержка Украины оказалась под вопросом.

Он назвал пессимизм относительно дальнейших перспектив войны опасным и ошибочным, и напомнил, что Путин давно дал понять, что любые решения, кроме явного поражения РФ, будут означать лишь нарастание хаоса в мире.

Кулеба отметил, что в любой войне есть определенные этапы, которые могут быть более или менее успешными, но самое важное – это конечный результат.

"Было бы ошибкой допустить, чтобы проигрышные настроения определяли наши политические решения. Вашингтону и другим столицам стоит держать в голове большую картину и сохранять курс. Для победы Украины нужны будут стратегическая выносливость и видение... однако нет никаких вопросов относительно того, что наша победа – достижима", – отметил министр иностранных дел.

Желаемым конечным результатом для Украины он назвал восстановление территориальной целостности и привлечение к ответственности виновных в нарушении международного права. По мнению Кулебы, и первое, и второе – достижимая цель.

"Наших целей не получится достичь за одни сутки. Но продолжающаяся международная поддержка Украины со временем позволит локальные контрнаступательные действия с ощутимым результатом на фронте, позволит постепенно перемалывать российские силы и ломать планы Путина на затяжную войну...

Наши цели будут достижимыми с военной точки зрения, пока будут присутствовать три компонента. Первый – адекватная военная помощь, включая самолеты, дроны, ПВО, снаряды, ракеты, позволяющие бить в глубокий тыл противника. Второй – быстрое развитие мощностей оборонпрома в США, Европе и Украине – и чтобы удовлетворить военные потребности Украины, и чтобы пополнить склады в США и Европе. Третий – принципиальный и реалистичный подход относительно перспектив переговоров с Россией", – пишет Дмитрий Кулеба.

Он акцентировал, что нельзя терять надежду на успехи из-за неоправданных ожиданий относительно одного из этапов войны, а также напомнил, что в 2023 году Украина все равно имела определенные успехи – вытеснила российский флот из северо-западной части Черного моря, сделала возможным "зерновой коридор" без участия России, украинские военные закрепились на левобережье Херсонской области и нанесли большие потери российским силам, также не допустив их значительного продвижения возле Купянска и Авдеевки.

"Если бы в войне имели значение только цифры – мы бы уже давно проиграли. Россия может пытаться задушить нас количеством, но правильная стратегия, планирование и адекватная поддержка позволят нам эффективно бить в ответ", – настаивает он.

Кулеба отверг аргументы тех, кто призывает Украину задуматься о переговорах с целью сохранить человеческие жизни.

Он подчеркнул, что это будет означать не более чем прекращение боевых действий до момента, когда Россия будет готова снова возобновить войну, а вдобавок усилит линию соприкосновения такими инженерными укреплениями, что пробить ее станет почти невозможно.

Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах и с 20 попыток "прекращения огня", и Украина даже пошла на некоторые уступки – что все равно закончилось полномасштабным вторжением.

Кулеба отметил, что если дать России восстановить боеспособность, жертвой следующего нападения может стать не только Украина, но и кто-то другой из соседей России, не исключено, что и страна-член НАТО.

Глава МИД также призвал не воспринимать помощь Украине как благотворительность.

"Каждый доллар, инвестированный в оборону Украины, возвращается конкретными дивидендами по безопасности тем, кто эту помощь оказывает. Это уже помогло Украине успешно отразить агрессию и предотвратить катастрофическую эскалацию в Европе. И Украина это сделала с помощью, которая составляет около 3% годового оборонного бюджета США", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что американские инспекторы не обнаружили никаких доказательств расточительства или злоупотребления предоставленной военной помощью, а значительная часть средств из пакетов помощи для Украины фактически тратится в США для оборонных заказов и способствует развитию американского оборонпрома.

Кулеба напомнил также слова генсека НАТО о том, что помощь для Украины от других членов НАТО, кроме США, составляет более половины от общих объемов.

Также Дмитрий Кулеба привел данные опросов, что 80% украинцев сейчас выступают против территориальных уступок России и 53% готовы терпеть многолетнюю войну ради победы.

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