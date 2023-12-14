Фінляндія розкрила деталі майбутньої угоди про військову співпрацю зі США

У Фінляндії оприлюднили двосторонню угоду про військову співпрацю із США, перемовини щодо якої завершили у жовтні.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На засіданні у четвер уряд має затвердити угоду зі США, відому за абревіатурою DCA – Defense Cooperation Agreement. Документ презентували міністр оборони Антті Хяккянен та міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Угода спрощує військову співпрацю та навчання – так, після її підписання переміщення військ та обладнання не потребуватиме погоджень на такому ж високому рівні, як досі.

Також у документі прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці США, і окремі об’єкти у їхніх межах будуть доступними лише для США (у шведській угоді таких – 17, у норвезькій – 4).

У документі наразі не вказують, скільки американських військових та цивільного персоналу прибуде до Фінляндії.

Крім того, документ врегульовує численні юридичні аспекти перебування американських військових на території Фінляндії.

Міністр оборони має підписати угоду у Сполучених Штатах наступного понеділка, 18 грудня.

Угода буде офіційно затверджена з боку Фінляндії після рішення парламенту.

Нагадаємо, перемовини щодо угоди закінчили у жовтні 2023 року.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо припустив, що російська операція впливу з використанням шукачів притулку на кордонах Фінляндії може бути у тому числі "відповіддю" на підготовку цієї угоди, але її слід розглядати і в ширшому контексті.





