Берлін: Туреччина більше не надсилатиме імамів до німецьких мечетей

У Берліні заявили про домовленність з Анкарою про поступове згортання суперечливої програми, яка передбачає направлення турецьких імамів до німецьких мечетей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини, інформує Reuters.

Згідно з угодою між МВС ФРН, турецькою релігійною організацією Diyanet та турецькою ісламською асоціацією DITIB, близько 100 імамів будуть проходити підготовку в Німеччині щороку, після чого поступово замінять священнослужителів в країні, де проживає велика турецька діаспора.

За словами глави міністерства внутрішніх справ Ненсі Фезер, цей крок сприятиме інтеграції мусульман в життя Німеччини, назвавши це важливою віхою для мусульманських громад у ФРН.

"Нам потрібні священнослужителі, які розмовляють нашою мовою, знають нашу країну та відстоюють наші цінності", – заявила вона.

DITIB, найбільша ісламська асоціація в Німеччині, що налічує близько 900 мечетей, стала предметом політичних суперечок у країні, останнім з яких став виступ члена афганського руху "Талібан" в одній з мечетей в місті Кельн минулого місяця.

У 2017 році німецькі урядовці закликали DITIB до фундаментальних реформ після звинувачень у тому, що імами, яких відправив Diyanet, шпигували на користь Анкари. Diyanet заперечував будь-яку причетність, і розслідування було закрите без висунення звинувачень.

Раніше Ненсі Фезер різко розкритикувала виступ в одній з мечетей Кельна високопоставленого представника радикального ісламістського руху "Талібан".

Перед цим у Кельні виступав Абдельбарі Омар - талібський посадовець, який очолює афганське "управління з питань продовольства та медицини".

Омар під час виступу "поширював пропаганду "Талібану" і розповідав учасникам казку про процвітаючий і безпечний "Ісламський емірат" Афганістан", а також просив пожертвувати кошти для режиму талібів.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.