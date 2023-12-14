Берлин: Турция больше не будет присылать имамов в немецкие мечети

В Берлине заявили о договоренности с Анкарой о постепенном сворачивании противоречивой программы, которая предусматривает направление турецких имамов в немецкие мечети.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии, информирует Reuters.

Согласно договору между МВД ФРГ, турецкой религиозной организацией Diyanet и турецкой исламской ассоциацией DITIB, около 100 имамов будут проходить подготовку в Германии ежегодно, после чего постепенно заменят священнослужителей в стране, где проживает большая турецкая диаспора.

По словам главы Министерства внутренних дел Нэнси Фезер, этот шаг будет способствовать интеграции мусульман в жизнь Германии. Она назвала это важной вехой для мусульманских общин в ФРГ.

"Нам нужны священнослужители, которые говорят на нашем языке, знают нашу страну и отстаивают наши ценности", – заявила она.

DITIB, крупнейшая исламская ассоциация в Германии, насчитывающая около 900 мечетей, стала предметом политических споров в стране, последним из которых стало выступление члена афганского движения "Талибан" в одной из мечетей в городе Кельн в прошлом месяце.

В 2017 году немецкие чиновники призвали DITIB к фундаментальным реформам после обвинений в том, что имамы, которых отправил Diyanet, шпионили в пользу Анкары. Diyanet отрицал любую причастность, и расследование было закрыто без предъявления обвинений.

Ранее Нэнси Фезер резко раскритиковала выступление в одной из мечетей Кельна высокопоставленного представителя радикального исламистского движения "Талибан".

Перед этим в Кельне выступал Абдельбари Омар - талибский чиновник, возглавляющий афганское "управление по вопросам продовольствия и медицины".

Омар во время выступления "распространял пропаганду "Талибана" и рассказывал участникам сказку о процветающем и безопасном "Исламском эмирате" Афганистан", а также просил пожертвовать средства для режима талибов.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства относительно гуманитарной ситуации в стране.