В Дании и Нидерландах четырех человек арестовали по подозрению в террористическом заговоре

Три человека были арестованы в Дании и один в Нидерландах по подозрению в подготовке террористической атаки.

Об этом сообщила датская полиция в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пока не сообщается, какими были мотивы подозреваемых и связаны ли они с исламистскими боевиками или ультраправыми группировками. Датская служба безопасности и разведки PET заявила в августе, что угроза для Дании усилилась после того, как летом антиисламские активисты повредили несколько экземпляров Корана.

"Расследование показало, что сеть людей готовила террористический акт", – сказал Флемминг Дрейер, главный суперинтендант PET, на пресс-брифинге в Копенгагене.

"Аресты и рейды, которые мы проводим сегодня, основываются на интенсивном расследовании, которое PET проводила в тесном сотрудничестве с нашими партнерами за рубежом", – сказал он.

По его словам, полицейские рейды продолжаются по всей стране и были проведены на ранней стадии расследования.

По словам Дрейера, сеть имела связи с организованной преступностью как в Дании, так и за рубежом, в том числе с бандой под названием Loyal To Familia, или LTF.

"Это чрезвычайно серьезно", – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед саммитом ЕС в Брюсселе.

"Уже несколько лет мы видим, что в Дании живут люди, которые не желают нам добра. Которые выступают против нашей свободы и против датского общества", – сказала Фредериксен.

Ранее Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.

Перед этим еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.