У Данії проводять арешти за підозрою у підготовці теракту

Поліція Копенгагена та Данська служба безпеки і розвідки (PET) заявили, що під час скоординованих дій по всій країні вони провели кілька арештів за підозрою в підготовці терористичного нападу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Представники правоохоронців та спецслужб не надали деталей операції, але обіцяють сказати про них пізніше сьогодні, 14 грудня.

PET вже протягом 10 років попереджає про потенційні теракти, а з 2010 року утримує рівень терористичної небезпеки на рівні 4 за шкалою від 1 до 5, що відображає "значну" загрозу.

У серпні відомство визнало, що загроза для Данії посилилася після того, як антиісламські активісти пошкодили кілька примірників Корану, але тоді заявило, що немає причин підвищувати рівень тривоги до найвищого.

Раніше Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.

Перед цим єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, у центрі Парижа 2 грудня відбувся напад на туристів біля Ейфелевої вежі, внаслідок чого загинула одна особа, ще двоє були поранені.

Французька поліція, що розслідує смертельний напад, вивчає психічне здоров'я нападника, який виявився радикальним ісламістом.