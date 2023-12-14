ЕС подтвердил, что условия переговоров с Украиной одобрят после выполнения рекомендаций ЕК

Европейский совет в своем решении относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса – так называемая переговорная рамка – будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заключении саммита ЕС по Украине и Молдове говорится, что "Европейский Совет приглашает Совет (ЕС. – Ред.) утвердить соответствующие переговорные рамки после того, как будут осуществлены соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Комиссии от 8 ноября 2023 года".

Это означает, что до непосредственного начала переговоров Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, включая те, которые она указала в ноябрьском отчете о расширении.

Заметим, что Украина формально выполнила почти все эти рекомендации – в частности совершенствование закона о нацменьшинствах и усиление институциональной способности антикоррупционных органов; соответствующие законы на прошлой неделе подписал Владимир Зеленский.

Зато осталась невыполненной еще одна рекомендация – об урегулировании лоббистской деятельности. Соответствующий правительственный законопроект только был зарегистрирован в парламенте.

Кроме того, положительную оценку выполнения рекомендаций должна дать Еврокомиссия, и в процессе этой оценки возможны дополнительные корректировки.

В наиболее оптимистичном сценарии "переговорную рамку" для Украины могут утвердить весной 2024 года после того, как лидеры ЕС подтвердят выполнение Киевом всех критериев ЕК.

Напомним, в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Читайте также статью о том, что Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути в ЕС после преодоления Орбана.