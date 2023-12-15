Польша получит первые 5 млрд евро замороженных средств от ЕС в этом году

Евросоюз в этом году перечислит Польше первые 5 миллиардов евро финансовой помощи, которая до сих пор была преимущественно заморожена из-за отступления страны от норм демократии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает Reuters.

Объявляя о первом транше, который осуществляется в рамках программы ЕС по поддержке энергетического перехода от ископаемых видов топлива и является свободным от обычных для Брюсселя условий верховенства права по оказанию помощи, президент Еврокомиссии сказала, что больше денег поступит по мере того, как Польша будет восстанавливать независимую судебную власть.

"Нам нужно будет наверстать упущенное время", – сказала она.

В целом фон дер Ляйен приветствовала стремление нового правительства Польши поставить верховенство права на первое место в своей повестке дня, а также стремление Варшавы присоединиться к Европейской прокуратуре (EPPO), от чего отказывались предшественники из партии "ПиС".

В то же время Туск назвал этот шаг Еврокомиссии рождественским подарком и заверил, что Польша восстановит демократические институты и будет играть более активную роль в Европе.

"Дальше будет", – написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ищет способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого имеют положительные ожидания в вопросе верховенства права, которое до сих пор провоцировало напряжение между Брюсселем и Варшавой.

Напомним, польский премьер отправился в Брюссель практически сразу после принятия правительством присяги.

Ранее Туск подтвердил, что одним из первых решений правительства во главе с ним будет присоединение Польши к Европейской прокуратуре.

Тогда еще кандидат в министры юстиции Польши Адам Боднар говорил, что присоединение Польши к EPPO позволит разблокировать миллиарды, замороженные ЕС из-за беспокойства относительно демократических стандартов в стране.