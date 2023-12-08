Туск підтвердив наміри приєднати Польщу до Європейської прокуратури

Кандидат у прем’єр-міністри від польської опозиції Дональд Туск підтвердив, що одним із найперших рішень уряду на чолі з ним буде приєднання Польщі до Європейської прокуратури.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР, Туск сказав журналістам після представлення складу уряду.

За словами ймовірного майбутнього прем’єра Польщі, одразу після призначення його уряд розпочне роботу і буде підготовлений "погодинний сценарій на найближчі дні і тижні".

Він згадав, що одним із перших кроків його уряду стане приєднання Польщі до Європейської прокуратури, не уточнивши подробиць.

Європейська прокуратура (EPPO) є незалежною децентралізованою прокуратурою ЄС, яка уповноважена розслідувати, переслідувати та притягати до відповідальності осіб, винних у злочинах, що впливають на бюджет ЄС.

Майбутній міністр юстиції Польщі Адам Боднар раніше говорив, що приєднання Польщі до EPPO дозволить розблокувати мільярди коштів, заморожених ЄС через занепокоєння щодо демократичних стандартів у країні.

Він також сподівався, що прокурори EPPO приїдуть до Польщі та розслідуватимуть випадки можливого нецільового використання коштів ЄС у деяких державних установах.

Дональд Туск також офіційно представив склад свого уряду, який уже наступного тижня може отримати схвалення Сейму.

Як відомо, 11 грудня польський Сейм голосуватиме за вотум довіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким. Коли, як очікують, він не отримає вотуму довіри, парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.