В Дании после арестов подозреваемых в терроризме разыскивают еще четырех человек

В Дании в пятницу взяли под стражу двух человек по подозрению в подготовке террористической атаки, в то время как еще четырех подозреваемых до сих пор разыскивает полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В четверг датская полиция задержала трех подозреваемых по этому делу, одного из которых позже отпустили.

Суд постановил, что четверо разыскиваемых подозреваемых были взяты под стражу "заочно", сообщила полицейская прокуратура Копенгагена, что означает, что они могут быть взяты под стражу фактически, если их найдут.

Семь человек, в том числе четверо подозреваемых членов ХАМАС, были арестованы в Германии, Дании и Нидерландах в четверг по подозрению в планировании нападений на еврейские учреждения в Европе.

Пока неизвестно, есть ли связь между арестами в этих трех странах.

Ранее Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего, заявив о "значительной" вероятности теракта.

Перед этим еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.