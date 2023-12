Литва отчиталась о ремонте первых Leopard 2, которые прибыли с фронта в Украине

Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

Об этом в Twitter (X) сообщило литовское Минобороны, сообщает "Европейская правда".

В сообщении указывается, что первые Leopard 2, отремонтированные в Литве, "готовятся к путешествию в Украину".

"Прибыв с линии фронта, эти танки теперь готовы вернуться и сделать свое дело", – добавили в Минобороны Литвы, поблагодарив собственные Вооруженные силы и немецкую промышленность за "чрезвычайную работу".

