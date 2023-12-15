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Литва отчиталась о ремонте первых Leopard 2, которые прибыли с фронта в Украине

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Пятница, 15 декабря 2023, 16:50

Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

Об этом в Twitter (X) сообщило литовское Минобороны, сообщает "Европейская правда".

В сообщении указывается, что первые Leopard 2, отремонтированные в Литве, "готовятся к путешествию в Украину".

"Прибыв с линии фронта, эти танки теперь готовы вернуться и сделать свое дело", – добавили в Минобороны Литвы, поблагодарив собственные Вооруженные силы и немецкую промышленность за "чрезвычайную работу".

О том, что Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard, стало известно в октябре.

Еще раньше Берлин достиг с Варшавой соглашения о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.

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