Литва отчиталась о ремонте первых Leopard 2, которые прибыли с фронта в Украине
Пятница, 15 декабря 2023, 16:50
Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.
Об этом в Twitter (X) сообщило литовское Минобороны, сообщает "Европейская правда".
В сообщении указывается, что первые Leopard 2, отремонтированные в Литве, "готовятся к путешествию в Украину".
"Прибыв с линии фронта, эти танки теперь готовы вернуться и сделать свое дело", – добавили в Минобороны Литвы, поблагодарив собственные Вооруженные силы и немецкую промышленность за "чрезвычайную работу".
🇱🇹🇺🇦The first "Leopard 2" tanks repaired in Lithuania are gearing up for their journey to Ukraine!— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 15, 2023
Having arrived from the frontlines, these tanks are now ready to make an impactful return.
🇱🇹DefMin @a_anusauskas praised @LTU_Army & German defence industry for outstanding work. pic.twitter.com/FmxB0lX3Ho
О том, что Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard, стало известно в октябре.
Еще раньше Берлин достиг с Варшавой соглашения о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.