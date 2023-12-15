Скандал на переписи населения Черногории: часть анкет заполняли исчезающими чернилами

Правоохранители Черногории в четверг начали расследование в связи с использованием ручек с чернилами, которые исчезают при нагревании, ответственными за перепись населения для заполнения анкет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский портал ДАН.

Управление статистики Черногории (Monstat) подтвердило, что информация об использовании отдельными учетчиками (людьми, осуществляющими перепись) ручек "пиши-удаляй" соответствует действительности.

"Все эти учетчики исключены из процесса. Из-за использования этих ручек продолжается расследование и проверка точности данных", – добавили в Monstat.

В Комиссии по вопросам переписи Черногории уточнили, что ручки с исчезающими чернилами использовали 16 учетчиков, и по состоянию на четверг удалось подтвердить, что трое из них меняли результаты переписи.

На фоне скандала стало известно, что перепись населения Черногории продлили на 10 дней – до 28 декабря.

Вопрос переписи населения Черногории вызвал напряжение в обществе на фоне переговоров о формировании нового правительства через пять месяцев после выборов.

Оппозиция – преимущественно прочерногорские партии – утверждали, что бывшее правительство во главе с исполняющим обязанности премьера Дританом Абазовичем, а также будущий кабмин будут просербскими. Поэтому перепись на самом деле направлена на искусственное увеличение количества сербов в Черногории и, соответственно, подрыв государственности страны.

Подробнее об этом – в статье Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.