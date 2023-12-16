Чи вдасться республіканцями "збити" Байдена за допомоги імпічменту

Республіканці в Палаті представників США використали козир, який може стати ключовим (чи принаймні одним із ключових) у виборчій кампанії.

13 грудня вони формалізували те, що й так тривало останні три місяці – розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про те, що змінює початок цього розслідування щодо чинного президента США – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Зробити Байдена Трампом: чи почнеться новий імпічмент перед виборами у США.

Президентство Дональда Трампа суттєво політизувало механізм імпічменту.

Словом, імпічмент щодо діючого президента Сполучених Штатів Джо Байдена варто розглядати саме в політичному ключі.

Конкретніше – як намагання підірвати позиції його самого та Демократичної партії перед виборами 2024 року (а тоді, нагадаємо, обирають не лише президента, а й увесь склад Палати представників і третину сенаторів, теоретично відкриваючи шлях для встановлення республіканцями повного контролю в Конгресі).

Ба більше: для імпічменту будь-кого насправді не потрібно юридично обґрунтованих доказів його чи її провини.

Усе, по суті, вирішується тим, чи буде у прихильників імпічменту проста більшість у Палаті представників (яка у республіканців є), а головне – чи є дві третини в Сенаті (при тому, що у республіканців там немає і простої більшості).

Формальна суть розслідування така: перевірити, чи користувався Джо Байден своїм політичним впливом під час перебування на посаді віцепрезидента (тобто в адміністрації Барака Обами) для особистого збагачення (корупційні діяння), впливу на органи державної влади (для блокування "невигідних" розслідувань) чи неналежного виконання своїх обов’язків.

Чому формальна? Тому що фактично зусилля республіканців поки що спрямовані на сина Байдена Гантера.

Проти сина президента США ведеться кілька розслідувань – через незаконне отримання й зберігання зброї, коли він вживав наркотики, та нібито несплату податків у 2016-2019 роках (які він пізніше компенсував).

А республіканці в Палаті представників зосередились на закордонній бізнес-діяльності Гантера, зокрема в Китаї та Україні.

Останній епізод, нагадаємо, стосувався роботи в наглядовій раді компанії Burisma ексміністра природних ресурсів Миколи Злочевського – і свого часу фігурував у спробах команди Трампа зібрати компромат на Байдена перед виборами-2020. (Детальніше про це йшлося у попередньому тексті "ЄвроПравди".)

Окрім незаконного збагачення, республіканці цікавляться нібито спробами втручання Міністерства юстиції США в розслідування проти сина президента (тут ключовим свідком є анонімний працівник відомства, й поки інших незалежних підтверджень його словам не знайшлося).

Звісно, незаконні діяння Джо Байдена республіканці намагаються довести не лише через його сина; приміром, у розслідуванні фігурує і його брат.

Отже, 13 грудня Палата представників схвалила розслідування щодо Байдена.

До імпічменту в Білому домі готувалися за місяці й свідомо обрали стратегію мінімального реагування.

Але така стратегія, схоже, вже не працює. Надто – коли свій хід зробив Гантер Байден.

Цього тижня син президента США мав свідчити перед двома комітетами Палати представників, які ведуть розслідування стосовно імпічменту, за зачиненими дверима. Але Байден-молодший вирішив публічно вийти з критикою республіканців і заявив, що дасть свідчення лише публічно.

Тепер уже зрозуміло, що й суди над Байденом-молодшим, і розслідування щодо імпічменту Байдена-старшого розтягнуться на 2024 рік – критично важливий для виборів. Чи вдарить це по й без того кепських рейтингах демократа? Безумовно.

І це, звісно ж, вплине і на Україну – надто зараз, коли між обома партіями в Сенаті тривають переговори для узгодження додаткового фінансування Києва на $61 млрд.

Тож, американська політика здійснила черговий поворот назустріч виборам-2024. І завдання України – спробувати не загубитися у її перипетіях.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Зробити Байдена Трампом: чи почнеться новий імпічмент перед виборами у США.