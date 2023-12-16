Удастся ли республиканцам "сбить" Байдена с помощью импичмента

Республиканцы в Палате представителей США использовали козырь, который может стать ключевым (или по крайней мере одним из ключевых) в избирательной кампании.

13 декабря они формализовали то, что и так продолжалось последние три месяца – расследование по импичменту президента Джо Байдена.

О том, что меняет начало этого расследования в отношении действующего президента США – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Сделать Байдена Трампом: начнется ли новый импичмент перед выборами в США.

Президентство Дональда Трампа существенно политизировало механизм импичмента.

Словом, импичмент в отношении действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует рассматривать именно в политическом ключе.

Конкретнее – как попытку подорвать позиции его самого и Демократической партии перед выборами 2024 года (а тогда, напомним, выбирают не только президента, но и весь состав Палаты представителей и треть сенаторов, теоретически открывая путь для установления республиканцами полного контроля в Конгрессе).

Более того, для импичмента кого-либо на самом деле не требуется юридически обоснованных доказательств его или ее вины.

Все, по сути, решается тем, будет ли у сторонников импичмента простое большинство в Палате представителей (которое у республиканцев есть), а главное – есть ли две трети в Сенате (при том, что у республиканцев там нет и простого большинства).

Формальная суть расследования такова: проверить, пользовался ли Джо Байден своим политическим влиянием во время пребывания в должности вице-президента (то есть в администрации Барака Обамы) для личного обогащения (коррупционные деяния), влияния на органы государственной власти (для блокирования "невыгодных" расследований) или ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Почему формальная? Потому что фактически усилия республиканцев пока направлены на сына Байдена Хантера.

Против сына президента США ведется несколько расследований – из-за незаконного получения и хранения оружия, когда он употреблял наркотики, и якобы неуплаты налогов в 2016-2019 годах (которые он позже компенсировал).

А республиканцы в Палате представителей сосредоточились на зарубежной бизнес-деятельности Хантера, в частности в Китае и Украине.

Последний эпизод, напомним, касался работы в наблюдательном совете компании Burisma экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского – и в свое время фигурировал в попытках команды Трампа собрать компромат на Байдена перед выборами-2020. (Подробнее об этом говорилось в предыдущем тексте "ЕвроПравды".)

Кроме незаконного обогащения, республиканцы интересуются якобы попытками вмешательства Министерства юстиции США в расследование против сына президента (здесь ключевым свидетелем является анонимный работник ведомства, и пока других независимых подтверждений его словам не нашлось).

Конечно, незаконные деяния Джо Байдена республиканцы пытаются доказать не только из-за его сына; к примеру, в расследовании фигурирует и его брат.

Итак, 13 декабря Палата представителей одобрила расследование в отношении Байдена.

К импичменту в Белом доме готовились за месяцы и сознательно выбрали стратегию минимального реагирования.

Но такая стратегия, похоже, уже не работает. Особенно – когда свой ход сделал Хантер Байден.

На этой неделе сын президента США должен был свидетельствовать перед двумя комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование относительно импичмента, за закрытыми дверями. Но Байден-младший решил публично выйти с критикой республиканцев и заявил, что даст показания только публично.

Теперь уже понятно, что и суды над Байденом-младшим, и расследование по импичменту Байдена-старшего растянутся на 2024 год – критически важный для выборов. Ударит ли это по и без того плохим рейтингам демократа? Безусловно.

И это, конечно же, повлияет и на Украину – особенно сейчас, когда между обеими партиями в Сенате продолжаются переговоры для согласования дополнительного финансирования Киева на $61 млрд.

Поэтому, американская политика совершила очередной поворот навстречу выборам-2024. И задача Украины – попытаться не потеряться в ее перипетиях.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Сделать Байдена Трампом: начнется ли новый импичмент перед выборами в США.