Искатели убежища исчезли с границы Финляндии с РФ после повторного закрытия

В течение воскресенья на восточную границу Финляндии, которую повторно закрыли, не прибыло ни одного нового искателя убежища с территории РФ.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Пограничной службе.

Региональное управление в Северной Карелии сообщило, что на КПП "Ниирала" с момента его закрытия в пятницу вечером не прибыло ни одного искателя убежища.

Пограничники отслеживают ситуацию на всей прилегающей территории.

В то же время в субботу возле КПП Ваалимаа один человек перелез через забор и попал на территорию Финляндии. После этого забор укрепили и усилили наблюдение.

С тех пор новых людей там не появлялось.

В пятницу на момент закрытия границы к КПП в Ваалимаа направлялась группа из 100-200 человек, но после того развернулась. Около двух десятков человек остались на ночь с российской стороны и грелись у костра, но в течение субботы разъехались. Последние продержались почти до вечера.

Напомним, с 30 ноября до 14 декабря граница Финляндии с Россией была полностью закрыта для движения людей из-за того, что РФ начала способствовать прибытию на границу искателей убежища. После решения открыть два КПП на границе сразу же появились новые мигранты, поэтому правительство приняло решение снова закрыть границу до середины января.

До повторного закрытия КПП, за почти двое суток их работы, в Финляндию прибыли около 360 человек.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".