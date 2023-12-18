Мером міста на сході Німеччини обрали кандидата від ультраправої партії 

Мером східного німецького міста Пірна обрали кандидата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), що стало новою важливою перемогою для партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Офіційні результати показали, що Тім Льохнер, який не є членом "Альтернативи для Німеччини", але балотувався за її списком, набрав 38,5% голосів у другому турі виборів.

Кандидати від правоцентристського Християнсько-демократичного союзу, головної опозиційної партії Німеччини, і консервативної партії "Вільні виборці" отримали 31,4% і 30,1% відповідно.

Перемога Льохнера в Пірні, місті із населенням близько 40 тисяч жителів, яке розташоване між столицею Саксонії Дрезденом і чеським кордоном, знаменує собою перший випадок, коли кандидат від "АдН" був обраний на посаду мера значного за розміром міста.

Перший мер від "АдН" у Німеччині був обраний у серпні в муніципалітеті Рагун-Єссніц у сусідній східній землі Саксонія-Ангальт.

Це сталося після того, як у червні в окрузі Зоннеберг у сусідній Тюрингії був обраний перший голова адміністрації округу Роберт Зессельманн, який представляє партію "Альтернатива для Німеччини".

"АдН" здобуває успіхи напередодні земельних виборів у вересні наступного року в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, на яких політична сила сподівається вперше стати найсильнішою партією.

Нещодавні загальнонаціональні опитування показали, що партія посідає друге місце з підтримкою 20% і більше, оскільки невдоволення трипартійним урядом канцлера Олафа Шольца зростає.

Хоча партія є найсильнішою на колишньому комуністичному сході, вона також добре показала себе на регіональних виборах у жовтні в західних землях Гессен і Баварія.

Місто Пірна розташоване у виборчому окрузі, який обирав кандидатів від "АдН" до парламенту на останніх двох національних виборах у Німеччині.