Мэром города на востоке Германии избрали кандидата от ультраправой партии 

Мэром восточного немецкого города Пирна избрали кандидата от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), что стало новой важной победой для партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Официальные результаты показали, что Тим Лёхнер, который не является членом "Альтернативы для Германии", но баллотировался по ее списку, набрал 38,5% голосов во втором туре выборов.

Кандидаты от правоцентристского Христианско-демократического союза, главной оппозиционной партии Германии, и консервативной партии "Свободные избиратели" получили 31,4% и 30,1% соответственно.

Победа Лёхнера в Пирне, городе с населением около 40 тысяч жителей, который расположен между столицей Саксонии Дрезденом и чешской границей, знаменует собой первый случай, когда кандидат от "АдГ" был избран на должность мэра значительного по размеру города.

Первый мэр от "АдГ" в Германии был избран в августе в муниципалитете Рагун-Ессниц в соседней восточной земле Саксония-Анхальт.

Это произошло после того, как в июне в округе Зоннеберг в соседней Тюрингии был избран первый глава администрации округа Роберт Зессельманн, представляющий партию "Альтернатива для Германии".

"АдГ" приобретает успехи в преддверии земельных выборов в сентябре следующего года в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, на которых политическая сила надеется впервые стать сильнейшей партией.

Недавние общенациональные опросы показали, что партия занимает второе место с поддержкой 20% и более, поскольку недовольство трехпартийным правительством канцлера Олафа Шольца растет.

Хотя партия является самой сильной на бывшем коммунистическом востоке, она также хорошо показала себя на региональных выборах в октябре в западных землях Гессен и Бавария.

Город Пирна расположен в избирательном округе, который избирал кандидатов от "АдГ" в парламент на последних двух национальных выборах в Германии.