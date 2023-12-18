В Чехии вынесли приговоры участникам драки между ромами и украинцами в Пардубице

В Чехии районный суд города Пардубице вынес приговоры двум ромам и украинцу, которые участвовали в массовой драке в городе ранее в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CTK.

Двое ромов, которые участвовали в массовой драке между ромами и украинцами в Пардубице в начале нынешних праздников, были приговорены к 150 и 200 часам общественных работ. Украинцу суд назначил условное наказание в виде семи месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.

"Решение еще не является окончательным, однако уже удалось выполнить приказ в отношении двух обвиняемых, осталось выполнить его в отношении последнего обвиняемого, который является украинцем", – заявил судья районного суда Пардубице Карел Гобернац.

Согласно правовой квалификации, изложенной в обвинительном акте, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

1 июля на перекрестке улиц Аненской и Карла IV произошла массовая драка с участием около двух десятков человек, один из ромов получил легкие ранения. Через день сотни ромов провели на улицах города демонстрацию за свою безопасность.

Еще через день в Пардубице встретились представители полиции, города, украинской и ромской общин. По словам пресс-секретаря полиции Маркеты Яновской, все стороны согласились, что конфликт на улице Аненской не был результатом долговременных споров между общинами, а был отдельным инцидентом.

Конфликты между ромами и украинцами в Чехии обострились с начала июня, когда произошел конфликт в Брно. Он закончился гибелью молодого рома. После этого в Брно прошли акции протеста. Подозреваемый мужчина находится под стражей.

Еще одна стычка, в которой приняли участие 18 человек, произошла 1 июля в Пардубице. Тогда также ромы созвали митинг протеста.