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Норвегія та Британія узгодили умови вилову риби на 2024 рік

Понеділок, 18 грудня 2023, 12:57

Норвегія і Британія уклали двосторонню угоду щодо умов вилову риби у 2024 році.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Угода передбачає взаємний допуск в економічну зону та узгоджує обмін квотами на вилов риби. Квоти, якими обмінюється Норвегія, спрямовані на збереження традиційної для норвезьких рибалок зони промислу на захід від Шотландії.  

"Британія є ключовим партнером Норвегії зі співпраці у сфері риболовлі та морської політики. Цьогоріч переговори були відкритими та конструктивними і підтверджують, що наша двостороння співпраця є близькою і доброю", – зазначила норвезька міністерка з питань риболовлі та океанів Сесілія Мірсет.  

Минулого тижня уклали таку угоду між ЄС, Британією та Норвегією. 

Нагадаємо, у жовтні міністри ЄС погодили м’якші квоти на риболовлю у Балтиці, ніж пропонувала Єврокомісія. Початкову пропозицію критикували балтійські держави і Фінляндія. 

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Норвегія Велика Британія