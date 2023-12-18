Норвегія та Британія узгодили умови вилову риби на 2024 рік

Норвегія і Британія уклали двосторонню угоду щодо умов вилову риби у 2024 році.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Угода передбачає взаємний допуск в економічну зону та узгоджує обмін квотами на вилов риби. Квоти, якими обмінюється Норвегія, спрямовані на збереження традиційної для норвезьких рибалок зони промислу на захід від Шотландії.

"Британія є ключовим партнером Норвегії зі співпраці у сфері риболовлі та морської політики. Цьогоріч переговори були відкритими та конструктивними і підтверджують, що наша двостороння співпраця є близькою і доброю", – зазначила норвезька міністерка з питань риболовлі та океанів Сесілія Мірсет.

Минулого тижня уклали таку угоду між ЄС, Британією та Норвегією.

Нагадаємо, у жовтні міністри ЄС погодили м’якші квоти на риболовлю у Балтиці, ніж пропонувала Єврокомісія. Початкову пропозицію критикували балтійські держави і Фінляндія.