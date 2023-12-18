Эрдоган с большой правительственной делегацией отправился в Венгрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с правительственной делегацией отправился с визитом в Венгрию.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News и 444.hu, пишет "Европейская правда".

Визит Эрдогана, уже второй за 2023 год, приурочен к столетию установления дипломатических отношений между странами. В Анкаре сообщили, что его цель – "укрепление стратегического партнерства между странами и его повышение до расширенного стратегического партнерства".

Kaufmann Balázs/444

Вместе с Эрдоганом прибыли около десятка министров турецкого правительства.

Во время визита состоится совет высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между странами, охватывающий торгово-экономические вопросы, энергетику, оборону, культуру. По его итогам ожидается подписание ряда документов.

Президента Турции с почестями встретили на Площади Героев. После этого состоялись его переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак, далее – с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Kaufmann Balázs/444

Отмечается, что в повестке дня встреч также энергетическая безопасность и ратификация вступления Швеции в НАТО.

Как известно, Турция и Венгрия – последние из членов Альянса, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции. Эрдоган уже внес необходимый проект в парламент, но там не спешат с рассмотрением, что почти точно связано с торгом Анкары с США по продаже Турции истребителей F-16. Эрдоган давно надеется на это решение после того, как Штаты исключили Турцию из программы F-35 из-за покупки российской системы ПВО С-400.

Венгрия недавно повторила обещание, что "не последней" ратифицирует вступление Швеции. Будапешт формально объясняет промедление "недостатком уважения" со стороны Стокгольма.