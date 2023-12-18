Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен и государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник в Вашингтоне подписали двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве – Defence Cooperation Agreement.

Как сообщает "Европейская правда", церемонию подписания транслировал Госдеп США.

В речи перед подписанием Блинкен заявил, что вступление Финляндии в НАТО укрепило Альянс, выразив надежду, что вскоре этот процесс завершит и Швеция. Он также указал, что последний год стал историческим для сотрудничества Хельсинки и Вашингтона.

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На церемонии подписания также присутствовала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которая затем отправилась на двусторонние переговоры с Блинкеном.

Соглашение об оборонном сотрудничестве упрощает военное сотрудничество и обучение – после его подписания перемещение войск и оборудования не потребует согласований на таком же высоком уровне, как до сих пор.

Также в документе прописано 15 зон, которые будут использовать военнослужащие США, и отдельные объекты в их пределах будут доступны только для США (в шведском соглашении таких – 17, в норвежском – 4).

США имеют подобные соглашения с более чем 20 странами.

Напомним, переговоры по соглашению закончили в октябре 2023 года. Соглашение будет официально утверждено со стороны Финляндии после решения парламента.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо предположил, что российская операция влияния с использованием искателей убежища на границах Финляндии может быть в том числе "ответом" на подготовку этого соглашения, но ее следует рассматривать и в более широком контексте.