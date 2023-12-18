ЗМІ: Глава ЦРУ проведе з Ізраїлем і Катаром нові переговори про звільнення заручників

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрінеться в понеділок з прем'єром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та главою ізраїльської розвідувальної служби Моссад Давідом Барнеа у Варшаві, щоб обговорити потенційну нову угоду щодо звільнення ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це Axios повідомили двоє американських та ізраїльських посадовців.

За словами ізраїльських посадовців, подальша участь Бернса в переговорах є критично важливою для укладення будь-якої нової угоди щодо звільнення заручників, адже той зіграв ключову роль в укладанні попередньої угоди, яка призвела до звільнення понад 100 заручників у листопаді.

Зустріч у Варшаві відбувається через три дні після того, як прем'єр Катару і директор Моссаду Давід Барнеа зустрілися в Європі, щоб спробувати відновити непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Катару, вказує видання.

Як йдеться у публікації, посадовці Ізраїлю очікують, що цього разу буде важче домовитися про умови потенційної нової угоди, адже військова операція Ізраїлю в Газі зараз зосереджена на збільшенню тиску на лідера ХАМАС в Газі Ях'ю Сінвара, тоді як терористичне угруповання прагне припинення вогню, що залишає мало місця для переговорів.

Раніше повідомляли, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.