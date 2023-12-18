Германия выступила против полного прекращения огня в Газе

Германия не поддерживает немедленное и полное прекращение огня, поскольку считает, что это не остановит террористическую группировку ХАМАС, операцию против которого проводит Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Израиль должен продолжать защищаться от террора ХАМАС и Хезболлы с соблюдением международного гуманитарного права, ведь ХАМАС ежедневно атакует Израиль и обещает, что не прекратит это делать, пока не уничтожит Еврейское государство.

"Мы против требований полного и немедленного прекращения огня", – сказал Вагнер.

В то же время представитель МИД ФРГ отметил, что приветствует открытие дополнительного пункта для доставки гуманитарной помощи и увеличение ее объемов, в частности благодаря временным гуманитарным паузам, которые позволяют вернуть заложников.

Он также напомнил, что страдания людей в Газе начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль, и сейчас террористическая группировка прикрывается гражданским населением Сектора.

"ХАМАС ответственен за страдания народа и может их прекратить", – резюмировал Вагнер.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Между тем министры иностранных дел Великобритании и Германии настаивают, что все стороны должны двигаться в направлении решения с "двумя государствами" – Израилем и Палестиной – когда горячая фаза войны завершится.

Напомним, четыре государства ЕС предложили созвать международную мирную конференцию с целью реализации решения о двух государствах – Израиля и Палестины.