Суд Британії підтвердив стягнення $5 млрд із Росії на користь "Нафтогазу" через збитки в Криму

Високий суд Англії та Уельсу підтвердив рішення арбітражу в Гаазі, який зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів компанія групи "Нафтогаз" через збитки, завдані в результаті протиправної анексії Криму.

Про це пресслужба групи "Нафтогаз" повідомила у вівторок, 19 грудня, пише "Європейська правда".

Припис британського суду від 5 грудня визнає арбітражне рішення про відшкодування "Нафтогазу" збитків, включно з відсотками, у розмірі 5 млрд доларів, а також "часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності".

"Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", – прокоментував голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній групи ініціювали арбітраж у Гаазі проти РФ на підставі міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу", підтвердивши юрисдикцію у справі.

Остаточне рішення арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі ухвалив 12 квітня 2023 року. З-поміж усіх аналогічних арбітражних рішень сума компенсації за цим позовом є найбільшою.

У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розташовані активи РФ.