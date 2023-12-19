Укр Рус Eng

Суд Британії підтвердив стягнення $5 млрд із Росії на користь "Нафтогазу" через збитки в Криму

Вівторок, 19 грудня 2023, 18:11

Високий суд Англії та Уельсу підтвердив рішення арбітражу в Гаазі, який зобов’язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів компанія групи "Нафтогаз" через збитки, завдані в результаті протиправної анексії Криму.

Про це пресслужба групи "Нафтогаз" повідомила у вівторок, 19 грудня, пише "Європейська правда".

Припис британського суду від 5 грудня визнає арбітражне рішення про відшкодування "Нафтогазу" збитків, включно з відсотками, у розмірі 5 млрд доларів, а також "часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності".

"Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", – прокоментував голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній групи ініціювали арбітраж у Гаазі проти РФ на підставі міжурядової угоди про взаємний захист інвестицій. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь "Нафтогазу", підтвердивши юрисдикцію у справі.

Остаточне рішення арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі ухвалив 12 квітня 2023 року. З-поміж усіх аналогічних арбітражних рішень сума компенсації за цим позовом є найбільшою.

У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розташовані активи РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Міжнародні суди Крим