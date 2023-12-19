Суд Британии подтвердил взыскание $5 млрд с России в пользу "Нафтогаза" из-за убытков в Крыму

Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил решение арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов компания группы "Нафтогаз" из-за убытков, причиненных в результате противоправной аннексии Крыма.

Об этом пресс-служба группы "Нафтогаз" сообщила во вторник, 19 декабря, пишет "Европейская правда".

Предписание британского суда от 5 декабря признает арбитражное решение о возмещении "Нафтогазу" убытков, включая проценты, в размере 5 млрд долларов, а также "частичного арбитражного решения о юрисдикции и ответственности".

"Поскольку агрессор добровольно не уплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – прокомментировал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть других компаний группы инициировали арбитраж в Гааге против РФ на основании межправительственного соглашения о взаимной защите инвестиций. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза", подтвердив юрисдикцию по делу.

Окончательное решение арбитражный суд при Постоянной палате Третейского суда в Гааге принял 12 апреля 2023 года. Среди всех аналогичных арбитражных решений сумма компенсации по этому иску является самой большой.

В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где расположены активы РФ.