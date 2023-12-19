Зеленський – про Угорщину: Іноді її політика "не дуже дружня", шукаємо дипломатичне рішення

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна та Угорщина можуть знайти дипломатичне рішення своїх проблем попри те, що інколи політика Будапешта щодо Києва "не дуже дружня".

Про це Зеленський сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави розповів про свої попередні нечисленні зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, сказавши, що ніколи не говорив з ним "про припинення вогню чи про діалог з (Владіміром. – Ред.) Путіним".

"Можливо, він порушував цю тему зі своїми друзями, лідерами ЄС чи десь за кордоном у США. Для мене це дещо дивно. Бо іноді його політика не дуже дружня до нас. І цей факт, він чув його від мене. У мене було багато питань до нього", – додав він.

Зеленський підкреслив, що Україна й Угорщина – сусідні країни, й попри виклики й роки повномасштабної війни "досвід нашого прямого діалогу не дав нам можливості власне відчути потужні дружні відносини проти російської агресії та окупації".

"Тим не менш, ми сусіди. Ми намагаємось знайти рішення й відповідь на певні питання. Але для цього нам треба організувати зустріч", – вважає він.

"Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану: "Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС?" Він не міг сказати. І друге, я спитав у нього, чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? І він також не міг дати відповідь", – нагадав Зеленський.

Президент підсумував, що вважає, що Київ і Будапешт "могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони будуть працювати над цим".

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі Зеленського й Орбана.

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