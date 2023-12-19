Зеленский - о Венгрии: Иногда ее политика "не очень дружественная", ищем дипломатическое решение
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Венгрия могут найти дипломатическое решение своих проблем, несмотря на то, что иногда политика Будапешта в отношении Киева "не очень дружественная".
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".
Глава государства рассказал о своих предыдущих немногочисленных встречах с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сказав, что никогда не говорил с ним "о прекращении огня или о диалоге с (Владимиром. – Ред.) Путиным".
"Возможно, он поднимал эту тему со своими друзьями, лидерами ЕС или где-то за рубежом в США. Для меня это несколько странно. Потому что иногда его политика не очень дружественная к нам. И этот факт, он слышал его от меня. У меня было много вопросов к нему", – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина и Венгрия – соседние страны, и несмотря на вызовы и годы полномасштабной войны "опыт нашего прямого диалога не дал нам возможности собственно почувствовать мощные дружеские отношения против российской агрессии и оккупации".
"Тем не менее, мы соседи. Мы пытаемся найти решение и ответ на определенные вопросы. Но для этого нам надо организовать встречу", – считает он.
"В прошлый раз в Аргентине я сказал Орбану: "Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС?" Он не мог сказать. И второе, я спросил у него, почему мы не можем организовать официальную встречу между нами? И он также не мог дать ответ", – напомнил Зеленский.
Президент подытожил, что считает, что Киев и Будапешт "могли бы найти дипломатическое решение, и наши стороны будут работать над этим".
Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях. Среди прочего, ведутся переговоры об организации встречи Зеленского и Орбана.
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