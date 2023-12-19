Угорщина вже не проти вступу Болгарії в "шенген" після скасування податку на газ із РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок підтвердив, що Будапешт не блокуватиме приєднання Болгарії до Шенгенської зони після того, як набуде чинності скасування болгарського податку на транзит російського газу.

Про це Сійярто сказав в опублікованому у Facebook відео, повідомляє "Європейська правда".

Голова угорського МЗС сказав, що болгарський візаві повідомив його про рішення парламенту скасувати податок на транзит газу з Росії територією Болгарії.

СІйярто підтвердив, що одразу після публікації офіційного рішення – як очікується, в п’ятницю – Угорщина відмовиться від заперечень щодо вступу Болгарії в Шенгенську зону й попросить Європейську комісію зупинити процедуру порушення, яку ініціював Будапешт.

Болгарія запровадила нову плату за транзит російського газу в розмірі близько 10 євро за МВт-год у жовтні, що викликало різку критику з боку Угорщини.

Угорське Міністерство закордонних справ на вихідних заявило, що країна накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо податок через основний маршрут імпорту газу через Угорщину залишиться в силі.

Шенгенська зона, створена у 1985 році, зараз налічує 27 країн. У її межах люди й товари можуть вільно пересуватися, як правило, без необхідності мати проїзні чи митні документи.

Досі прагненню Болгарії приєднатися до "шенгену" перешкоджали лише Нідерланди та Австрія – через побоювання, що це призведе до зростання міграції. Та Нідерланди після висновку місії ЄС змінили свою позицію.