Венгрия уже не против вступления Болгарии в "шенген" после отмены налога на газ из РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник подтвердил, что Будапешт не будет блокировать присоединение Болгарии к Шенгенской зоне после того, как вступит в силу отмена болгарского налога на транзит российского газа.
Об этом Сийярто сказал в опубликованном в Facebook видео, сообщает "Европейская правда".
Глава венгерского МИД сказал, что болгарский визави сообщил ему о решении парламента отменить налог на транзит газа из России по территории Болгарии.
Сийярто подтвердил, что сразу после публикации официального решения – как ожидается, в пятницу – Венгрия откажется от возражений относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону и попросит Европейскую комиссию остановить процедуру нарушения, которую инициировал Будапешт.
Болгария ввела новую плату за транзит российского газа в размере около 10 евро за МВт-ч в октябре, что вызвало резкую критику со стороны Венгрии.
Венгерское Министерство иностранных дел на выходных заявило, что страна наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если налог через основной маршрут импорта газа через Венгрию останется в силе.
Шенгенская зона, созданная в 1985 году, сейчас насчитывает 27 стран. В ее пределах люди и товары могут свободно передвигаться, как правило, без необходимости иметь проездные или таможенные документы.
До сих пор стремлению Болгарии присоединиться к "шенгену" препятствовали только Нидерланды и Австрия – из-за опасений, что это приведет к росту миграции. Но Нидерланды после заключения миссии ЕС изменили свою позицию.