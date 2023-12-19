Венгрия уже не против вступления Болгарии в "шенген" после отмены налога на газ из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник подтвердил, что Будапешт не будет блокировать присоединение Болгарии к Шенгенской зоне после того, как вступит в силу отмена болгарского налога на транзит российского газа.

Об этом Сийярто сказал в опубликованном в Facebook видео, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД сказал, что болгарский визави сообщил ему о решении парламента отменить налог на транзит газа из России по территории Болгарии.

Сийярто подтвердил, что сразу после публикации официального решения – как ожидается, в пятницу – Венгрия откажется от возражений относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону и попросит Европейскую комиссию остановить процедуру нарушения, которую инициировал Будапешт.

Болгария ввела новую плату за транзит российского газа в размере около 10 евро за МВт-ч в октябре, что вызвало резкую критику со стороны Венгрии.

Венгерское Министерство иностранных дел на выходных заявило, что страна наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если налог через основной маршрут импорта газа через Венгрию останется в силе.

Шенгенская зона, созданная в 1985 году, сейчас насчитывает 27 стран. В ее пределах люди и товары могут свободно передвигаться, как правило, без необходимости иметь проездные или таможенные документы.

До сих пор стремлению Болгарии присоединиться к "шенгену" препятствовали только Нидерланды и Австрия – из-за опасений, что это приведет к росту миграции. Но Нидерланды после заключения миссии ЕС изменили свою позицию.