Один з аеропортів Британії призупиняв роботу через снігопад, в країну прийшли морози

Аеропорт у Глазго, що у Шотландії, вранці у суботу призупиняв роботу через сильний снігопад, також скасували деякі залізничні рейси.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Вранці у суботу в аеропорту Глазго підтвердили скасування ранкових рейсів через складні погодні умови. Два рейси до Глазго спрямували в аеропорти Прествіка й Единбурга.

Близько опівдня злітні смуги привели у належний стан і аеропорт відновив роботу, але пасажирів попросили перевіряти статус своїх рейсів.

Також скасували кілька потягів з центрального залізничного вокзалу міста.

Агентство безпеки громадського здоров’я оголосило помаранчевий рівень попередження на наступні кілька днів у зв’язку з нечастими для Сполученого Королівства низькими температурами, від кількох градусів морозу до -6.

Цієї ночі в окремих районах Шотландії стовпчик термометра опустився до -11°C.

Нагадаємо, також снігопад в ніч з п'ятниці на суботу спричинив транспортний колапс у німецькій Баварії, в аеропорту Мюнхена скасували понад 300 рейсів.

Раніше цього тижня снігопади паралізували рух на дорогах окремих регіонів Болгарії, Румунії, Молдови та півдня України.