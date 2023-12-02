Один из аэропортов Британии приостанавливал работу из-за снегопада, в страну пришли морозы

Аэропорт в Глазго, что в Шотландии, утром в субботу приостанавливал работу из-за сильного снегопада, также отменили некоторые железнодорожные рейсы.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Утром в субботу в аэропорту Глазго подтвердили отмену утренних рейсов из-за сложных погодных условий. Два рейса в Глазго направили в аэропорты Прествика и Эдинбурга.

Около полудня взлетные полосы привели в надлежащее состояние и аэропорт возобновил работу, но пассажиров попросили проверять статус своих рейсов.

Также отменили несколько поездов с центрального железнодорожного вокзала города.

Агентство безопасности общественного здоровья объявило оранжевый уровень предупреждения на следующие несколько дней в связи с нечастыми для Соединенного Королевства низкими температурами, от нескольких градусов мороза до -6.

Этой ночью в отдельных районах Шотландии столбик термометра опустился до -11°C.

Напомним, также снегопад в ночь с пятницы на субботу вызвал транспортный коллапс в немецкой Баварии, в аэропорту Мюнхена отменили более 300 рейсов.

Ранее на этой неделе снегопады парализовали движение на дорогах отдельных регионов Болгарии, Румынии, Молдовы и юга Украины.