Білий дім про намір РФ збільшити армію: Путін розкидається людським м’ясом

У Білому домі прокоментували рішення російського президента РФ Владіміра Путіна збільшити чисельність армії.

Як пише "Європейська правда", про це на онлайн-брифінзі в Білому домі заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Тут немає сумнівів, що він (Путін) буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", – сказав він.

За його словами, українці перевершують росіян за якістю військ, керівництва, командування і управління, а також озброєнь, що США та інші країни надають Києву.

Тому, додав представник Білого дому, оскільки Путін не може зрівнятися з цією якістю, він відповідає тим, що намагається досягти своїх цілей за рахунок людської маси, як це відбувалося під час бойових дій під Бахмутом.

"Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", – вказав Кірбі.

Нагадаємо, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Росії майже на 170 тисяч осіб.

Водночас британська розвідка повідомляє, що у російській верхівці скоріш за все стурбовані протестами родин мобілізованих та намагаються стримати їх у різні способи.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії розповідала, що незначне просування під Авдіївкою коштувало росіянам величезних втрат.

Тим часом в естонській розвідці вважають, що бюджет Росії на 2024 року дозволить їй витримувати поточну інтенсивність бойових дій у війні проти України.