Белый дом о намерении РФ увеличить армию: Путин разбрасывается человеческим мясом

В Белом доме прокомментировали решение российского президента РФ Владимира Путина увеличить численность армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом на онлайн-брифинге в Белом доме заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Здесь нет сомнений, что он (Путин) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", – сказал он.

По его словам, украинцы превосходят россиян по качеству войск, руководства, командования и управления, а также вооружений, которые США и другие страны предоставляют Киеву.

Поэтому, добавил представитель Белого дома, поскольку Путин не может сравниться с этим качеством, он отвечает тем, что пытается достичь своих целей за счет человеческой массы, как это происходило во время боевых действий под Бахмутом.

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", – указал Кирби.

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек.

В то же время, британская разведка сообщает, что в российской верхушке скорее всего обеспокоены протестами семей мобилизованных и пытаются сдержать их различными способами.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.

В эстонской разведке считают, что бюджет России на 2024 год позволит ей выдерживать текущую интенсивность боевых действий в войне против Украины.