ЗМІ: США вимагають від 3 країн заборонити перевозити нафту з РФ під їхніми прапорами

США, ЄС та Велика Британія чинять тиск на Ліберію, Маршаллові острови та Панаму з метою посилення нагляду за суднами, що ходять під їхніми прапорами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, яке має доступ до відповідних листів цим країнам.

США та союзники попередили три країни, що вони дедалі частіше обходять встановлений країнами G7 ціновий ліміт на російську нафту у 60 доларів за барель, а також про високий рівень ризику, пов'язаний із суднами, які не мають західного страхування та використовують їхні прапори, зазначає джерело.

Панама зазвичай реагує на прохання США боротися з незаконною діяльністю, додало джерело. Союзники просять Ліберію та Маршаллові острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхні прапори не мають використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за встановлену межу.

При цьому Ліберія, Маршаллові острови та Панама, йдеться в матеріалі, не перебувають під загрозою санкцій проти РФ.

Як зауважує агентство, метою тиску є не зменшення кількості суден, що перевозять російську нафту, а посилення контролю за дотриманням ціного ліміту та збільшення витрат РФ з транспортування нафти.

Згідно з даними Lloyd's List Intelligence та нафтових аналітиків, Панама, Республіка Маршаллові Острови та Ліберія дозволили деяким з цих суден нести свої прапори. Ця практика, відома як "зміна прапорів", дозволяє деяким підставним компаніям, створеним для торгівлі російською нафтою, використовувати судна під цими прапорами та уникати санкцій.

Як стверджує Lloyd's List Intelligence, майже 40% з приблизно 535 танкерів "тіньового флоту" РФ зареєстровані через компанії з Маршаллових островів.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і трьох суден, які брали участь у продажі російської нафти за ціною, вищою за обмеження G7.

Це вже не перші судна і компанії, які нещодавно потрапили під санкції США за обхід "стелі цін".

У Держдепі США кажуть, що хочуть вдвічі скоротити енергетичні доходи РФ до 2030 року.