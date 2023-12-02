СМИ: США требуют от 3 стран запретить перевозить нефть из РФ под их флагами

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму с целью усиления надзора за судами, которые ходят под их флагами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, который имеет доступ к соответствующим письмам этим странам.

США и союзники предупредили три страны, что они все чаще обходят установленный странами G7 ценовой лимит на российскую нефть в 60 долларов за баррель, а также о высоком уровне риска, связанного с судами, которые не имеют западной страховки и используют их флаги, отмечает источник.

Панама обычно реагирует на просьбы США бороться с незаконной деятельностью, добавил источник. Союзники просят Либерию и Маршалловы острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаги не должны использоваться для танкеров, которые перевозят нефть по цене выше установленного предела.

При этом Либерия, Маршалловы острова и Панама, говорится в материале, не находятся под угрозой санкций против РФ.

Как отмечает агентство, целью давления является не уменьшение количества судов, перевозящих российскую нефть, а усиление контроля за соблюдением ценового лимита и увеличение расходов РФ по транспортировке нефти.

Согласно данным Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков, Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым из этих судов нести свои флаги. Эта практика, известная как "смена флагов", позволяет некоторым подставным компаниям, созданным для торговли российской нефтью, использовать суда под этими флагами и избегать санкций.

Как утверждает Lloyd's List Intelligence, почти 40% из примерно 535 танкеров "теневого флота" РФ зарегистрированы через компании с Маршалловых островов.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех судов, которые участвовали в продаже российской нефти по цене выше ограничений G7.

Это уже не первые суда и компании, которые недавно попали под санкции США за обход "потолка цен".

В Госдепе США говорят, что хотят вдвое сократить энергетические доходы РФ до 2030 года.