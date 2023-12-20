Белый дом: РФ, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество

В администрации президента США Джо Байдена заявили об укреплении сотрудничества между Россией и Китаем и КНДР в своем стремлении посягать на существующий мировой порядок.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы видим растущее стремление РФ и Китая, а также в определенной степени и Северной Кореи, усилить и улучшить свои связи друг с другом", – сказал он.

По его словам, это три государства, которые посягают на порядок, основанный на правилах, который Соединенные Штаты и их союзники и партнеры помогли стабилизировать и ввести после окончания холодной войны.

"Мы все еще верим, что порядок, основанный на правилах, имеет значение и что есть определенные страны, которые хотели бы действовать способом, противоречащим этому порядку", – подчеркнул Кирби.

Он пояснил, что именно поэтому президент Байден работает над укреплением союзов и партнерств США в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, "которого не видели за последние годы", а также над улучшением и углублением сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей и Японией.

Ранее посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс мрачно оценил перспективы американо-китайских отношений, но надеется, что они не приведут к конфликту.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что усиление сотрудничества России с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими ее глобальными союзниками представляет серьезную и долгосрочную угрозу для европейских стран.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином выразил обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи на фоне полномасштабной войны против Украины.