Премьер Армении ответил на обвинения РФ в невыполнении договоренностей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что договоренности от 9 ноября по Карабаху не были выполнены во многом из-за Еревана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Армения".

Глава армянского правительства посоветовал российскому МИДу взять трехстороннее заявление от 9 ноября и прочитать вплоть до 8 пункта включительно, чтобы посмотреть, кто и какие обязательства не выполнил.

"То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на армян Нагорного Карабаха, а российские миротворцы в это время должны оставаться в укрытии?" – задался вопросом Пашинян.

Он добавил, что российский миротворческий контингент отправили в Нагорный Карабах для защиты гражданского населения на основании решения Федерального собрания РФ.

"Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?" – резюмировал Пашинян.

Ранее в Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.

Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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