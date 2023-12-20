Суд ЕС: лицам с гражданством России не запрещено управлять самолетами в странах Евросоюза

Суд ЕС прояснил, что санкции Евросоюза не запрещали лицам с российским гражданством быть пилотами воздушных судов на территории ЕС, и на этом основании отклонил иск россиянки, которая оспаривала решение Совета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", о таком результате рассмотрения сообщила пресс-служба суда.

Иск подала женщина, которая одновременно является гражданкой России и Люксембурга и имеет в стране лицензию как частный пилот. Она обжаловала санкции ЕС из-за того, что ей запретили летать.

Среди санкций ЕС в связи с войной России против Украины, как известно – решение Совета ЕС о запрете всем зарегистрированным в РФ самолетам приземляться, взлетать или лететь транзитом через территорию стран Евросоюза. Аналогичные меры распространяются на воздушные суда, зарегистрированные не в России, если их владельцем является гражданин России или юрлицо из России, или же эти самолеты арендованы для чартерного рейса или иным образом "контролируются" физическим или юридическим лицом из РФ.

Еврокомиссия и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) трактуют последнее как запрет в том числе лицу с российским гражданством частно летать как пилот, потому что фактически тогда это лицо "контролирует" самолет и его передвижение.

На эту интерпретацию ссылалось Управление гражданской авиации Великого герцогства Люксембург в своем ответе истице.

"Суд пришел к выводу, что данный запрет не распространяется на истицу. Запрет касается только экономического или финансового контроля над воздушным судном, а не того контроля, который осуществляет пилот. Интерпретация, согласно которой запрет распространяется в том числе на граждан России с лицензией частного пилота, была бы ненадлежащей в контексте того, что цель этой меры – давить на президента России и его правительство", – говорится в пояснении.

Также Суд ЕС отклонил иск российского олигарха Романа Абрамовича, который требовал отменить санкции против него и хотел компенсацию в размере 1 млн евро.

Напомним, в рамках последнего принятого 12-го пакета санкций под ограничения попали сын Дмитрия Медведева, пропагандисты РФ, предприятия ОПК и военные.