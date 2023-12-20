Экс-главу Центробанка Латвии, фигуранта скандала с отмыванием денег РФ, признали виновным в коррупции

Латвийский суд признал виновным в получении взятки бывшего члена Управляющего совета Европейского центрального банка и многолетнего председателя латвийского Центробанка Илмарса Римшевичса, и теперь ему грозит шесть лет заключения и конфискация активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в среду сообщило агентство Bloomberg.

Суд отметил в своем решении, что 58-летний Римшевичс нарушил закон, приняв десять лет назад от акционеров ныне несуществующего банка платежи и туристическую поездку в Россию – на полуостров Камчатка на побережье Тихого океана.

Прокуроры требовали шесть лет заключения и конфискации активов. Римшевичс заявил, что подаст апелляцию на это решение.

Арест Римшевичса в 2018 году стал частью волны скандалов с отмыванием денег, которые охватили Латвию и соседнюю Эстонию.

Балтийская страна увидела, как потерпела крах модель ее банковского сектора по переводу американских долларов для российского бизнеса. Министерство финансов США потребовало регуляторных изменений, а международные кредиторы закрыли корреспондентские счета.

Падение Римшевичса, который занимал должность председателя Центробанка Латвии с 2001 по 2019 год, было стремительным и произошло после публикации фотографий, на которых он запечатлен на Дальнем Востоке России. Были также обвинения в его адрес в заключении сделок в сауне и вымогательстве взяток.

Дело привлекло внимание латвийской общественности, о нем уже сняли фильм и издали две книги. Недавняя книга друга Римшевичса, который доказывает его невиновность, стала бестселлером в нескольких рижских магазинах.

Прокуроры опирались на тайное прослушивание сауны в 2013 году и показания двух акционеров Trasta Komercbanka, который был закрыт в 2016 году, частично из-за отмывания денег. Один из них впоследствии отказался от своих показаний, а другой умер.

Уголовное дело было отложено из-за обжалования в Европейском суде относительно потенциального иммунитета Римшевичса от судебного преследования как члена Совета управляющих ЕЦБ. В конце концов Суд ЕС постановил, что иммунитет не защищает от обвинения в отмывании денег.

Римшевичсу, который обвиняет три коммерческих банка в сговоре против него, также грозит уголовный процесс за попытку фальсификации показаний и покупку фальшивого сертификата о наличии COVID-19. Он отрицает свою вину в обоих этих делах.