Неожиданная забастовка нарушила движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

Неожиданная забастовка французских рабочих Евротоннеля, соединяющего Великобританию с континентальной Европой, в четверг прервала железнодорожное движение через Ла-Манш, поставив под угрозу планы многих людей на рождественские праздники.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представитель компании Getlink, которая управляет и эксплуатирует инфраструктуру тоннеля под Ла-Маншем, заявил, что сегодняшний призыв к забастовке представителей профсоюзов французских работников "Евротоннеля" привел к полному прекращению обслуживания и закрытию терминалов Getlink во Франции и Великобритании.

Reuters

Reuters

Компания добавила, что профсоюзы отклонили объявленную руководством бонусную выплату в размере одной тысячи евро, требуя увеличить сумму втрое.

В то же время железнодорожный оператор Eurostar в Twitter (X) порекомендовал клиентам по возможности отложить свое путешествие, "даже если это будет завтра", а также сообщил, что движение поездов в Лондон и из него пока приостановили.

Согласно многочисленным непроверенным сообщениям в соцсетях, люди, которые пытались добраться до Лондона или Парижа на Рождество, жалуются, что они застряли в поездах или на вокзалах, а некоторые из них указывали, что поезда, возможно, развернули обратно к станциям отправления.

Ранее работники железнодорожного транспорта Финляндии угрожали полностью остановить движение поездов.

Перед этим сообщалось, что по всей Германии отменяли более 80% поездов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, охватывающей и пассажирские рейсы, и грузовые перевозки.