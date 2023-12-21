У Литві відкинули інформацію про фінансові проблеми через німецьку бригаду

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відкинув повідомлення видання Spiegel про те, що розгортання німецької бригади створює серйозні фінансові проблеми для Вільнюса.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За словами литовського міністра оборони, Вільнюс та Берлін все ще обговорюють витрати на розгортання бригади, які будуть деталізовані пізніше в технічних угодах.

"Ми можемо сказати, скільки ми витрачаємо на інфраструктуру, на полігон Руднінкай, але нам ще потрібно підрахувати всі інші витрати. Ми говоримо відверто, ми робимо все, довіряючи один одному, а не кулуарно", – сказав Анушаускас журналістам у Сеймі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що ані МЗС, ані Міноборони під час офіційних переговорів не висловлювали жодних занепокоєнь з приводу розміщення німецької бригади.

"Ми сказали, що не бачимо жодних перешкод, все буде забезпечено, і ми зробимо все якнайшвидше, щоб бригада могла розміститися в Литві", – зазначив він.

Як повідомляє Spiegel, непублічне дипломатичне листування з посольства Німеччини, отримане виданням, свідчить про те, що фінансування інфраструктури, необхідної для бригади, є "великою фінансовою проблемою" для Литви.

Згідно з витоком інформації, у Вільнюсі переконані, що їм доведеться платити лише за військову інфраструктуру, та вони лише "пропорційно" внесуть свій внесок у витрати на розміщення німецьких військ.

Раніше міністри оборони Литви і Німеччини Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус підписали план розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

Ядро німецької бригади складатиметься з п'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського.

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Водночас у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Тим часом Міноборони Німеччини вирішило розробити детальну систему стимулів для того, щоб заохотити німецьких військових на постійну дислокацію в Литву.