В Литве отвергли информацию о финансовых проблемах из-за немецкой бригады

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отверг сообщение издания Spiegel о том, что развертывание немецкой бригады создает серьезные финансовые проблемы для Вильнюса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По словам литовского министра обороны, Вильнюс и Берлин все еще обсуждают расходы на развертывание бригады, которые будут детализированы позже в технических соглашениях.

"Мы можем сказать, сколько мы тратим на инфраструктуру, на полигон Руднинкай, но нам еще нужно подсчитать все остальные расходы. Мы говорим откровенно, мы делаем все, доверяя друг другу, а не кулуарно", – сказал Анушаускас журналистам в Сейме.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что ни МИД, ни Минобороны во время официальных переговоров не выражали никаких беспокойств по поводу размещения немецкой бригады.

"Мы сказали, что не видим никаких препятствий, все будет обеспечено, и мы сделаем все как можно быстрее, чтобы бригада могла разместиться в Литве", – отметил он.

Как сообщает Spiegel, непубличная дипломатическая переписка из посольства Германии, полученная изданием, свидетельствует о том, что финансирование инфраструктуры, необходимой для бригады, является "большой финансовой проблемой" для Литвы.

Согласно утечке информации, в Вильнюсе убеждены, что им придется платить только за военную инфраструктуру, и они лишь "пропорционально" внесут свой вклад в расходы на размещение немецких войск.

Ранее министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали план развертывания бригады Бундесвера в Литве.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

Ядро немецкой бригады будет состоять из пяти батальонов, в том числе танкового и артиллерийского.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

Между тем в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президенты Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Тем временем Минобороны Германии решило разработать детальную систему стимулов для того, чтобы поощрить немецких военных на постоянную дислокацию в Литву.