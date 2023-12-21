Глава МЗС Естонії: мій заклик визнати геноцид вірмен не погіршить відносини з Туреччиною

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що його заклик до Рійгікогу – парламенту країни – визнати геноцид вірмен 1915 року в Османській імперії, не погіршить стосунків між Таллінном і Анкарою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

"Позиція, висловлена міністром закордонних справ, не погіршить наші відносини з союзником. Ми постійно спілкуємося між собою і у нас є право на власну позицію", – зазначив Цахкна.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що в його словах немає нічого нового, оскільки президент Арнольд Рюйтель уже говорив це 2004 року.

"Як глава МЗС, я висловив ту позицію, яка у нас склалася. Якими будуть подальші кроки Рійгікогу – це в компетенції парламенту. Як правило, визнання геноциду, це суто процедурне питання Рійгікогу. Нехай дебати тривають, це не термінове питання", – додав Цахкна.

На зустрічі зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном 13 грудня міністр закордонних справ Естонії заявив, що Таллінн має визнати геноцид вірмен, унаслідок якого загинуло приблизно 1,5 млн вірмен.

"У сьогоднішньому світі, де відбувається агресія проти іншої країни Європи, а Росія депортує українських дітей, ми не повинні забувати та ігнорувати історію та приймати таку поведінку", – сказав тоді він.

Пізніше глава МЗС уточнив у Twitter (X), що має намір ініціювати процес визнання геноциду вірмен у Рійгікогу.

Раніше Туреччина висловила сподівання, що мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном дадуть змогу Анкарі нормалізувати відносини з Єреваном.

Раніше у Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

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