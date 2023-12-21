Глава МИД Эстонии: мой призыв признать геноцид армян не ухудшит отношения с Турцией
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его призыв к Рийгикогу – парламенту страны – признать геноцид армян 1915 года в Османской империи, не ухудшит отношения между Таллинном и Анкарой.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
"Позиция, высказанная министром иностранных дел, не ухудшит наши отношения с союзником. Мы постоянно общаемся между собой и у нас есть право на собственную позицию", – отметил Цахкна.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что его словах нет ничего нового, поскольку президент Арнольд Рюйтель уже говорил это в 2004 году.
"Как глава МИД, я выразил ту позицию, которая у нас сложилась. Какими будут дальнейшие шаги Рийгикогу – это в компетенции парламента. Как правило, признание геноцида, это чисто процедурный вопрос Рийгикогу. Пускай дебаты продолжаются, это не срочный вопрос", – добавил Цахкна.
На встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном 13 декабря министр иностранных дел Эстонии заявил, что Таллинн должен признать геноцид армян, в результате которого погибли около 1,5 млн армян.
"В сегодняшнем мире, где происходит агрессия против другой страны Европы, а Россия депортирует украинских детей, мы не должны забывать и игнорировать историю и принимать такое поведение", – сказал тогда он.
Позже глава МИД уточнил в Twitter (X), что намерен инициировать процесс признания геноцида армян в Рийгикогу.
Ранее Турция выразила надежду, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном позволят Анкаре нормализовать отношения с Ереваном.
Ранее в Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.
Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.
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