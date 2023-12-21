Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Президент Украины Украины Владимир Зеленский прокомментировал новости про стрельбу в Карловом университете Праги в Чехии, в результате которой погибли по меньшей мере 15 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

"Я глубоко шокирован новостями о трагических событиях в Праге, в результате которых погибли и пострадали мирные люди", – отметил глава государства.

Я глибоко шокований новинами про трагічні події у Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. December 21, 2023

Зеленский также выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил "Европейской правде", что, по информации чешской полиции, украинцев пока нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге.

Ранее руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что по состоянию на вечер количество погибших в результате стрельбы в Карловом университете Праги превысило 15, еще 24 человека находятся под наблюдением врачей.

Напомним, о стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в четверг. В связи с инцидентом полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

Очевидцы говорили, что видели стрелка на крыше здания факультета, и он вел огонь по ним. Позже его ликвидировали, а из здания приступили к эвакуации.