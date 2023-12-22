Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области

Правительство Чехии выделило 10 миллионов долларов на усиление медицинской сферы Харьковской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, средства направят для приобретения оборудования в нескольких учреждениях здравоохранения области – Харьковской городской поликлиники №10, госпиталя ГУНП Украины, а также больниц Чугуева и Балаклеи.

Дополнительно профинансируют семь модульных котельных, которые будут обогревать жилые дома и объекты критической инфраструктуры в громадах области, указал он.

Синегубов отметил, что проект поддержки рассчитан на три года, а также поблагодарил правительство Чехии за помощь Украине и весомую поддержку Харьковской области.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал продолжать поддержку Украины несмотря на то, что, по его словам, она стала раздражающим фактором для некоторых.

Перед этим Чехия объявила о выделении 2,5 млн евро в трастовый фонд Украина-НАТО для невоенной помощи.

Напомним, президент Чехии раскритиковал Запад за невыполненные обещания в поставках оружия Украине.