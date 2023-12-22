В аэропорту Хельсинки ожидаются задержки многих рейсов из-за сильного снегопада и ветра.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, необходимость расчищать взлетные полосы от снега приведет к задержкам многих пятничных рейсов на несколько часов.

Yle

"Погода неблагоприятная и стоит ожидать задержек", – предупредили в управлении гражданской авиации Финляндии.

Так, уже известно, что рейс Finnair в Брюссель отправится на три часа позже графика.

Между тем в ключевом аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом для пересадок, из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.

На магистральных дорогах в Финляндии со второй половины дня в пятницу и в течение субботы ожидают пробки – тысячи людей перед праздниками будут ехать к родственникам или в место, которое выбрали для отпуска, а погода может дополнительно усложнить движение.

Такая ситуация нередко возникает и перед летним солнцестоянием, когда финны массово едут отдыхать на природе.