В аэропорту Хельсинки – задержки рейсов из-за сильного снегопада
Пятница, 22 декабря 2023, 10:22
В аэропорту Хельсинки ожидаются задержки многих рейсов из-за сильного снегопада и ветра.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
По предварительной информации, необходимость расчищать взлетные полосы от снега приведет к задержкам многих пятничных рейсов на несколько часов.
"Погода неблагоприятная и стоит ожидать задержек", – предупредили в управлении гражданской авиации Финляндии.
Так, уже известно, что рейс Finnair в Брюссель отправится на три часа позже графика.
Между тем в ключевом аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом для пересадок, из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.
На магистральных дорогах в Финляндии со второй половины дня в пятницу и в течение субботы ожидают пробки – тысячи людей перед праздниками будут ехать к родственникам или в место, которое выбрали для отпуска, а погода может дополнительно усложнить движение.
Такая ситуация нередко возникает и перед летним солнцестоянием, когда финны массово едут отдыхать на природе.