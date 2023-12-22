Чеська поліція патрулює громадські місця та школи після стрілянини в університеті Праги

Чеська поліція посилила охорону шкіл та інших громадських будівель по всій країні, а університет у Празі скасував усі лекції та заходи у п'ятницю після того, як напередодні студент-стрілок убив 14 людей в будівлі начального закладу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Починаючи від сьогодні, ми вжили превентивні заходи по всій країні щодо "м'яких цілей" та шкіл. У нас немає інформації про якусь конкретну загрозу... Це сигнал, що ми тут і готові", – заявила поліція у Twitter (X).

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив в ефірі Чеського радіо, що 13 з 14 жертв ідентифікували. МВС повідомило, що серед поранених є двоє громадян ОАЕ та один – Нідерландів.

Чеська влада не надала жодної нової інформації про стан поранених в результаті нападу.

Суботу, 23 грудня, оголосили у Чехії днем загальнонаціональної жалоби через стрілянину в університеті Праги, скоєну одним зі студентів, в якій загинули 14 осіб.

Нагадаємо, стрілянина сталася на філософському факультеті Карлового університету у другій половині дня у четвер. Один зі студентів факультету мистецтвознавства, 24-річний Давид Козак, прийшов у заклад зі зброєю та відкрив вогонь з даху, внаслідок чого загинули 14 людей і 25 отримали поранення. Поліція підозрює, що він того ж дня вбив свого батька.

Глава поліції Мартін Вондрашек заявив, що поліція вивчає неперевірену інформацію про можливий зв'язок стрільця з акаунтом у соцмережах, який надихався масовими розстрілами в Росії, але підтвердження цьому поки що немає.

Також дослідять можливу причетність Козака до вбивства 32-річного чоловіка і його маленької дочки, коли вони гуляли у парку.