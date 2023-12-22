Чешская полиция патрулирует общественные места и школы после стрельбы в университете Праги

Чешская полиция усилила охрану школ и других общественных зданий по всей стране, а университет в Праге отменил все лекции и мероприятия в пятницу после того, как накануне студент-стрелок убил 14 человек в здании учебного заведения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы приняли превентивные меры по всей стране по "мягким целям" и школам. У нас нет информации о какой-то конкретной угрозе... Это сигнал, что мы здесь и готовы", – заявила полиция в Twitter (X).

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил в эфире Чешского радио, что 13 из 14 жертв идентифицировали. МВД сообщило, что среди раненых есть двое граждан ОАЭ и один – Нидерландов.

Чешские власти не предоставили никакой новой информации о состоянии раненых в результате нападения.

Субботу, 23 декабря, объявили в Чехии днем общенационального траура из-за стрельбы в университете Праги, совершенной одним из студентов, в которой погибли 14 человек.

Напомним, стрельба произошла на философском факультете Карлова университета во второй половине дня в четверг. Один из студентов факультета искусствоведения, 24-летний Давид Козак, пришел в заведение с оружием и открыл огонь с крыши, в результате чего погибли 14 человек и 25 получили ранения. Полиция подозревает, что он в тот же день убил своего отца.

Глава полиции Мартин Вондрашек заявил, что полиция изучает непроверенную информацию о возможной связи стрелка с аккаунтом в соцсетях, который вдохновлялся массовыми расстрелами в России, но подтверждения этому пока нет.

Также исследуют возможную причастность Козака к убийству 32-летнего мужчины и его маленькой дочери, когда они гуляли в парке.